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İstanbul'da okul servislerine denetim

2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim yaptı.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla okul taşıtları da trafikteki yerlerini aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda okul servislerine yönelik uygulama yaptı. Araçları tek tek durduran ekipleri sürücülerin evraklarını inceledi. Araçları da denetleyen ekipler servis sürücüsü Ali Deniz'e aracının “Dur" ikaz lambası bozuk olması nedeniyle 235 lira para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca okul servisindeki öğrencilere de emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti. 

Aracında 'Dur' ikaz lambası bozuk olduğu için ceza yazılan sürücü Ali Deniz, “235 lira ceza aldım. Dur lambası yolda giderken kasisler yüzünden  bazen patlıyor. Servise yetişmemiz lazım yetişemiyoruz" dedi.

Zeytinburnu Ayhan Şahenk Ortaokulu önünde de okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

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