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İBB Meclisinde MHP ile İYİ Parti resmen ayrıldı

İBB Meclisi’nin Eylül ayı oturumları başladı.Yerel seçimlere ittifak olarak giren 4 siyasi parti kendi gruplarını kurdu. Millet İttifakı’nda yer alan İYİ Parti ve Cumhur İttifakı’ndaki MHP ayrı gruplar ile yola devam kararı aldı.

İBB Meclisi, CHP-AK Parti-MHP-İYİ Parti olmak üzere 4 siyasi parti grubu ile çalışmalarına devam edecek.

Eylül ayı toplantısının açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa bir süre önce grup oluşturan İYİ Parti ve MHP'ye başarılar diledi.

İmamoğlu Adnan Menderes'i andı

İmamoğlu, konuşmasında 12 Eylül darbesinde kaybedilen insanları anarak devam etti. Darbelerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan İmamoğlu, 27 Mayıs'ta idam edilen Adnan Menderes'i de andı.

Muharrem ayı vesilesiyle Alevi yurttaşlara da selam gönderen İmamoğlu bir olmayı, diri olmayı öne çıkaran felsefenin de herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini söyledi.

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