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Zonguldak'ta 2 hafta önce evlenmişti! Kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta iki hafta önce evlenen 34 yaşındaki Özkan Ekici, köyde tartışma sonucu yaşanan kavgada bıçaklandı. Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay dün gece, merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde meydana geldi. Mehmet Ali K.(46) ile Özkan Ekici (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, Mehmet Ali K., yanında bulunan bıçakla Özkan Ekici'yi bıçakladı. Yaralı halde aracına binerek evine kaçan Özkan Ekici, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki hafta önce evlenmişti

Kan kaybeden Özkan Ekici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Özkan Ekici'nin yaklaşık iki hafta önce evlendiği ve İstanbul'da çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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