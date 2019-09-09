Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Gün geçmiyor ki yeni bir otobüs yangını haberi gelmesin. Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Yolcular tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Son dönemde neredeyse ortalama günde bir kez yolcu otobüsü yangını haberi alır olduk. Tehlikeli bir hal almaya başlayan bu yolcu otobüsü yangın haberi son olarak Sivas'tan geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, D-100 karayolunda Sivas’ın Suşehri ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan hareket edip Van’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü hareket halindeyken yanmaya başladı.

Yolcular tahliye edildi

Alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi. Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yara almadan yanan otobüsten çıkartılan yolcular başka bir araçla yollarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.