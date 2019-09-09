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F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi

Anadolu Ajansı

Ford Trucks’ın ilk olarak 2018 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıttığı çekicisi F-MAX, 2001’den bu yana düzenlenen “Rusya’da Yılın En İyi Ticari Aracı” yarışmasında “Yılın Kamyonu” ödülünü kazandı. F-MAX, geçen yılda ağır ticari araç sektörünün en prestijli ödülü olan “Uluslararası Yılın Kamyonu” (IToY) ödülünün sahibi olmuştu.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ağır ticari araç sektörünün en prestijli ödülü olan “Uluslararası Yılın Kamyonu” (IToY) ödülünün sahibi olan yeni çekici, bu yıl da 2001’den bu yana düzenlenen “Rusya’da Yılın En İyi Ticari Aracı” yarışmasında “Yılın Kamyonu” ödülünü kazandı.


Yarışmanın jürisi, ülkenin önde gelen ağır ticari sektörel yayınlarında görev yapan gazetecilerden oluştu. F-MAX, ileri teknolojisi, konforu, gücü, verimliliği ve toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle jüriyi etkileyerek yılın kamyonu olarak seçildi. Ödülü Rusya’nın en büyük ticari araç fuarı COMTRANS 2019 kapsamında düzenlenen törende Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ve Rusya Ülke Müdürü Bahadır Koç birlikte aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, F-MAX'ın Ford Trucks’ın 60 yıllık kamyon üretim tecrübesinin ulaştığı noktayı temsil eden bir araç olarak uluslararası arenada beğeni ve takdir toplamaya devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl kazandığımız IToY ödülü bunun en güzel örneği idi. Şimdi Rusya’da düzenlenen yarışmadan ‘Yılın Kamyonu’ ödülü ile dönmekten gurur duyuyoruz. Ödülün Rusya’dan gelmesi ise ayrı bir önem taşıyor. Ford Trucks olarak 2007 yılından bu yana faaliyette bulunduğumuz Rusya, Türkiye’den sonra en fazla kamyon parkımızın olduğu pazar konumunda. F-MAX’in de itici gücüyle Rusya’da ve global arenada büyümemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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