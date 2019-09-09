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Honda'dan Civic ve CR-V modellerine özel kampanya

Anadolu Ajansı

Honda'nın segmentinde fark yaratan Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modellerine özel sunduğu kampanyaları eylül ayında da sürüyor.

Eylül ayı sonuna kadar Honda'nın Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere 50 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. Honda, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için eylül ayı boyunca kredi kampanyasının yanı sıra 10 bin kilometre bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile Honda CR-V için de eylül ayı boyunca 100 bin TL’ye faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor. 

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