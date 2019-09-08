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Korkunç şüphe! Hastane karantinaya alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Devlet Hastanesi karantina altına alındı. Hastanede dezenfekte çalışması başlatılırken, hastanede koruyucu önlemler alındı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde yüksek ateş nedeniyle Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuk, menenjit şüphesiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkin ardından Hassa Devlet Hastanesi, karantinaya alındı.

Bugün, yüksek ateş nedeniyle Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuğun menenjite yakalandığından şüphelenen doktorlar, tam teşhis için çocuğu Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Çocuğun, tam teşekküllü bir ambulans ile sevki yapıldıktan sonra Hassa Devlet Hastanesi, karantina altına alınarak, dezenfekte çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırılacağı belirtildi. 

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