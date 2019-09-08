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Konya'da 8 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çadırda barınan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen-Abdulvahap Dineydil çiftinin 8 aylık bebekleri Muhammet, yatağında ölü bulundu. Minik Muhammet'in ilk otopsisine göre zatürreden öldüğü belirlendi.

KONYA'nın Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda; çadırda kalan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen (23)- Abdulvahap Dineydil (24) çifti, uyandıklarında bebekleri Muhammet'i hareketsiz halde buldu.

Abdulvahap Dineydil, minik Muhammet'i araçla Ereğli Devlet Hastanesine götürdü. Doktorlar, Muhammet'in öldüğünü belirledi. Minik Muhammet'in yapılan ilk otopsisinde zatürreden öldüğünü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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