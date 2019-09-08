HABER /  HDP

Diyarbakır'da HDP önündeki aileleri tehdit edenlere soruşturma

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişiler ve çocukların kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı basın yayın organlarında çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocukları kandırarak terör örgütüne HDP’lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar’la başlamış ve akabinde 15 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan sert sözler: ABD terör örgütü için güvenli bölge istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah yanıt!
Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da son dakika açıklamalar...
Cemal Kaşıkçı’yı öldüren timin akılalmaz ifadeleri ortaya çıktı! Her satırı korkunç
İTÜ'lü gencin İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltında
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Esenyurt'ta sahte kimlikle açılan kuyumcuda dolandırıcılık
Kadıköy'de milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle bitti!
Uzmanı uyardı... Burunda oluşan tıkanmalara dikkat edin
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı 1 kayıp var
Danny Drinkwater'a çete saldırdı! Biri "Bacaklarını kırın" diyerek talmat verdi
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safer ayı başlama günü 2019
Yorumlar 12 yorum