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Pendik'te eşinin arkasından balkondan atlayan Gökhan Güneş de yaşımını yitirdi

PENDİK'te dün tartıştığı eşinin peşinden balkondan atlayan Gökhan Güneş de tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzelyalı Mahallesi, Kervansaray Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında oturan Hilal Güneş ve eşi Gökhan Güneş evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çift ardından balkona çıktı.

Eşinin peşinden atlamıştı

Tartışmanın büyümesinin ardından kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü. Eşi de balkondan kendini aşağıya bıraktı. Hilal Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Gökhan Güneş tedavi altına alındığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

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