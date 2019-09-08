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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya hitaben "Kapıları açarız" çıkışına Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Sayın Erdoğan şunu anlamalı ki, daha fazla kaynak için Avrupa'yı tehdit edemez" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültecilerle ilgili " Suriye'de güvenli bölge teklifimize çok güzel diyorlar. Öyleyse gelin, süratle bu konutları yapalım. Batı verilen sözü tutmadı. Eylüle kadar güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız" sözlerine küstahça yanıt verdi.

"5,6 milyar euroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz"

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud geçtiğimiz hafta AB ve Türkiye arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor" açıklamasında bulunmuş, Avrupa Birliği'nin söz verdiği yardımı etmediği yönündeki iddialara yönelik olarak da "Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar euroluk fonun bugüne kadar 5,6 milyar euroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak" demişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı açıklamada Suriye'de oluşturması beklenen güvenli bölge konusunda da önemli ifadeler kullanmış, Avrupa'ya "kapıları açarız" resti çekmişti. Erdoğan, "Batı verilen sözü tutmadı. Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız. Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin vermeyecekseniz kusura bakmayın. Eylülün son haftasına kadar güvenli bölgeyi fiilen başlatmakta kararlıyız. Bu işe başlayacağız. Hedefimiz yaklaşık 1 milyon Suriyeli kardeşimizi güvenli bölgede iskan etmektir" demişti.

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