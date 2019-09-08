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Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıklama yaptı

Okullar pazartesi günü açılıyor. Trafik yoğunluğuna karşı önlemler alınıyor. İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00 arası toplu taşıma ücretsiz olacak.

İBB'den yapılan açıklamada, "Eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 06:00 - 14:00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. İstanbulkartınızı kullanarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu açıklama yapmıştı

İmamoğlu konuyla ilgili şöyle konuşmuştu: Aldığımız meclis kararıyla okulların açılacağı 9 Eylül'de 06:00-14:00 arası toplu ulaşımı İstanbullu hemşerilerimize ücretsiz hale getirdik. Toplu ulaşımın kullanılmasını teşvik etmiş oluyoruz. Öğrenci ve velilerimizin okullara giderken ücretsiz toplu ulaşım hizmetimizden faydalanmaları, trafiğe çıkan bireysel araç sayısını azaltacaktır. Dolayısıyla trafik yükünü azaltmış ve insanların hayatını kolaylaştırmış olacaklar. 

İETT okulların açılması nedeniyle kış tarifesine geçecek.

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