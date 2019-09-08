Erdoğan milli takımın soyunma odasını ziyaret etti! İşte dikkat çeken kareler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Andorra'yı 1-0 yendiği maç sonrası oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etmek üzere soyunma odasına gitti.
Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından millileri soyunma odasında ziyaret etti.
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Erdoğan, oyuncular ile teknik heyeti galibiyetten ötürü kutladı.
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Soyunma odasına gidip kutlayan Erdoğan'ın bu ziyaretinden objektiflere dikkat çeken kareler yansıdı.
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İşte maçı izlerken büyük keyif aldığı görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarpıcı fotoğrafları...
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