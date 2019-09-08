Erdoğan milli takımın soyunma odasını ziyaret etti! İşte dikkat çeken kareler

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Andorra'yı 1-0 yendiği maç sonrası oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etmek üzere soyunma odasına gitti.

Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından millileri soyunma odasında ziyaret etti. 

117

Erdoğan, oyuncular ile teknik heyeti galibiyetten ötürü kutladı.
 

217

Soyunma odasına gidip kutlayan Erdoğan'ın bu ziyaretinden objektiflere dikkat çeken kareler yansıdı.

317

İşte maçı izlerken büyük keyif aldığı görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarpıcı fotoğrafları... 

417