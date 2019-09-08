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Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyaretinde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan İ.Ö. adliyeye sevk edildi.

 İ.Ö.'nün polisteki ifadesinde, işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da son olarak dün (7 Eylül) akşam Kuşadası ilçesine uğradı. CHP'den Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel'e ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, ardından belediye önünde toplananlara seslendi.

Kılıçdaroğlu'na 4 yumurta atıldı

Ezan okunduğu için konuşmasına ara verdiği sırada, bir kişi yumurtalı saldırıda bulunuldu. Kılıçdaroğlu'na doğru 4 yumurta atıldı. Yumurtalar, Kılıçdaroğlu'na ve yanındakilere isabet etmedi. Yumurtalardan biri ses sistemindeki mikserlerin yanında bulunan Kuşadası Belediyesi'ne ait dizüstü bilgisayara geldi. Korumalar, yumurtalı saldırıyı yapan İ.Ö.'yü yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Polisteki ifadesi

Gözaltına alınan 2 çocuk babası İ.Ö.'nün, polisteki ifadesinde işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. İ.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi

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