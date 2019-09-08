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İTÜ'lü gencin İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltında

İSTANBUL Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki genç Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

İstedikleri parayı vermeyince saldırdılar

Olay, gece saatlerinde Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte İstiklal Caddesi'ne geldi.

Dolaştıktan sonra Şişhane Metro İstasyonu İstiklal Caddesi çıkışında bir süre arkadaşlarıyla oturan Ayar'ın yanına kimliği belirsiz kişiler yanaştı. Gençlerden para isteyen zanlılar, olumsuz yanıt alınca bıçakla saldırdı. Olayda Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Ayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı arkadaşının ise tedavisi sürüyor.

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