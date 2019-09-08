Muharrem orucu saat kaçta açılır Muharrem orucu son gün .ne zaman?

Hicri takvimini ilk ayı olan Muharrem ayı başladı. Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en makbul olduğu ay olan Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur, kaç gün oruç tutulur ve muharrem ayı orucu saat kaçta açılır araştırmaları başladı. Hz. Muhammed Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Muharrem orucu ne zaman başlıyor? sorusu Müslümanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Muharrem ayı, Ramazan ayından sonra Müslümanlar için önemli aylardan biri. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklediği Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı başladı. Peygamber Efendimiz, "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurarak belirli günlerde oruç tutulması tavsiye etmiştir.Muharrem orucu ne zaman başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.

MUHARREM AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Bu ayda kaza orucu tutulabileceği gibi,adak,vacip,şükür,keffaret bunların dışında nafile oruçta tutulabilir. Niyet tutulacak orucun cinsine göre olmalıdır.

Ancak sadece bu aya hürmet için oruç tutulacaksa "Rıza-i şerifin için oruç tutmaya "veya muharrem orucu tutmaya diye niyet edilebilir.

MUHARREM AYI ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Muharrem ayı orucu, Ramazan ayında olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılıyor. İlinizde okunacak olan akşam ezanı saatiyle birlikte Muharrem ayı orucunu açabilirsiniz.

MUHARREM ORUCU OKUNURKEN AÇILAN DUA

Bismişah Allah, Allah

Niyetlerimiz kabul, lokmalarımız makbul, muratlarımız hasıl ola

Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin dergahına yazıla

Kerbela şehitlerimizin, gelmiş geçmiş cümle ulularımızın, atalarımızın ruhu revanları şad u handan ola

Allah bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, ve her türlü kötülüklerden koruya

Bizleri Ehlibeytin katarından, didarından ayırmaya

Cümlemize sağlık, huzur, birlik, dirlik, hayırlı kazançlar ve hayırlı kısmetler nasip eyleye (Amin)