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Sayıştay İSKİ raporunu açıkladı: 1 km yol yapan araç 42 bin 794 litre motorin tüketti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'ya dizilen makam araçları tartışması gündemdeki yerini koruyor. Hesapları inceleyen Sayıştay, İSKİ'ye ait bir aracın sadece 1 kilometre yol yaptığı halde bir yılda 42 bin 794 litre motorin tüketmiş gibi gösterildiğini ortaya koydu.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Sayıştay, araçların kullanımını denetleyecek bir takip sistemi olmadığını, İSKİ kayıtlarında bulunmayan araçlara da yakıt temin edildiğini belirledi.

Sayıştay denetimiyle ortaya çıktı

Sayıştay'ın tespitine göre, bir araç 100 kilometrede ortalama 4-5 litre motorin tüketirken, İSKİ'nin araçları kilometre başına 20-63 litre yaktı.

En son geçen yıl yayımlanan 2017 yılı İSKİ denetim raporuna göre, takip sistemi kurulmadığı için Sayıştay, yıl boyunca binlerce kilometre yol kat eden İSKİ'ye ait araçların İSKİ'nin resmî işlerinde mi yoksa başka kurum ya da kişiler için mi kullanıldığına ilişkin denetimi yapamadı.

Ancak  Sayıştay, birçok binek ve hafif ticari aracın her 100 km'de 20 ile 63 litre motorin tükettiğini tespit etti.

"Ortalama tüketim değerleri 100 kilometrede 4 ila 5 litre"

Araçların üreticileri tarafından belirtilen ortalama tüketim değerlerinin 100 kilometrede 4 ila 5 litre olduğu halde 60 litreyi geçen aşırı akaryakıt tüketimin sebeplerinin araştırılması gerektiği belirtilen Sayıştay raporunda, “Yakıt alımları doğru kabul edilse araç kilometre bilgilerinde, araç kilometre bilgileri doğru kabul edilse de yakıt alım tutarlarında bir hata olduğu açıktır. Bu ise aracın görev, kilometre, yakıt denetimlerini engellemektedir.” denildi.

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