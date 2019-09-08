HABER /  EĞİTİM

2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yarın dersbaşı yapacak.

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak.

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak.

Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'nda ezan okundu... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Beşir Atalay için dikkat çeken sözler: Benden randevu istiyor gelmiş 70 yaşına
Suriye'de sıcak gelişme! Türkiye ve ABD kara birliklerinden ortak devriye
AK Partili Kurtulmuş'tan HDP'ye çağrı: Gelin aranıza aşılmaz duvarlar kurun
Gayrimenkuldeki 5,3 milyon işlemden kasaya 4,5 milyar girdi
Avrupa Birliği'nden Canan Kaftancıoğlu tepkisi
Donald Trump'tan açıklama! Barış görüşmelerini durdurdum!
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure günü nedir Diyanet aşure günü ayın kaçında başlıyor?
AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2019 AÖL ders ekleme
Türkiye ile ABD askerleri ilk ortak kara devriyesine başladı
e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır MEB 2019
Boris Johnson'a bir kötü haber daha! Amber Rudd da istifa etti
Arka Sokaklar 522. bölüm fragmanı
Yorumlar