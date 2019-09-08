Avrupa Parlamentosu’ndan Rusya önerisi

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Fransız üyesi Thierry Mariani, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması önerisinde bulundu.

Mariani, Avrupa'da istikrarı sağlamak için Rusya ile ilişkileri "netleştirmek" gerektiğini belirten Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un pozisyonunu desteklediğini söyledi. France Info’ya konuşan Fransız parlamenter, “Rusya’yı tecrit etme siyasetine devam edersek, onlar Çin’e yaklaşacak ve biz de arada kalacağız” dedi.

Mariani, Rusya’yla ilişkilerin normalleşmesine yönelik ilk adımın, yaptırımların kaldırılması veya en azından hafifletilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler, Ukrayna ve Kırım'daki gelişmeler nedeniyle bozulmuş, Moskova'yı Kiev'in işlerine müdahale etmekle suçlayan Batı, Rusya'ya yaptırımlar uygulamıştı. Yaptırımlara karşılık veren Rusya ise birçok kez, Moskova'ya yöneltilen suçlamaların mesnetsiz olduğunu ifade etmişti.