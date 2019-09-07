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Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı.

Korumalar güvenlik çemberi oluşturdu

Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken yumurtayı atanlar henüz tespit edilemedi. Saldırı sonrası korumalar güvenlik çemberi oluştururken yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi.

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