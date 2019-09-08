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FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti

Şike kumpası davasında yargılanan eski polis Ahmet Kalender "Ali Koç'a sesleniyorum, biz Fenerbahçe'yi yargılamadık şikecileri yargıladık. Eğer kendisini onlardan ayırmazsa, onun da sonu farklı olmayacaktır." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili 11'i tutuklu 107 sanığın bulunduğu dava devam ediyor.

Duruşmalarda, kumpas kuranlar arasında yer alan eski polislerin savunmaları alınıyor. Dün, savunması alınan eski polis Ahmet Kalender, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kalender, Fenerbahçe'nin eski başkanı ve şike kumpasında tutuklanan Aziz Yıldırım'ı örnek vererek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u tehdit etti.

"Onun da sonu farklı olmayacaktır"

Kalender ifadesinde şunları söyledi:

"Ali Koç'a sesleniyorum, biz Fenerbahçe'yi yargılamadık şikecileri yargıladık. Eğer kendisini onlardan ayırmazsa, mesafe koymazsa onun da sonu farklı olmayacaktır."

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