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Susamam şarkısındaki rapçilerden Mirac: Şarkıyı HDP ve FETÖ'cüler paylaşmasın

Dünden beri sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Rapçi Şanışer’in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısının rapçilerinden Mirac, şarkıyı HDP ve FETÖ'cülerin paylaşmasını istemedi.

Müzik dünyası, dün 17 rap sanatçısının bir araya gelip yaptığı Susamam adlı parçayı konuşuyor. Şarkı adeta ortalığı kasıp kavurarak milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Öte yandan 14 dakika 55 saniyelik klipte #sokak bölümünü seslendiren Rapçi Mirac'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ayrı bir gündem oldu.

Twitter'dan HDP’lilerin ve FETÖ’cülerin klibi paylaşmasından rahatsız olduğunu söyleyen Mirac, devamında şu ifadeleri kullandı;

Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim” mesajı paylaştı.

Düzeltme yaptı

Mirac tepkiler üzerine “HDP yerine PKK demek daha doğru olacak sanırım, sonuçta HDP hâlâ aktif siyaset yapan bir parti…” ifadelerini içeren ikinci bir mesaj paylaştı.

Sonra tamamen sildi

Tepkilerin arkası kesilmeyince Mirac daha sonra paylaşımlarını tamamen sildi.  

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