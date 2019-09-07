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Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

AEK maçında sakatlanan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, ameliyat olacak. 20 yaşındaki oyuncu, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür ameliyat oluyor. Oluşan ödem nedeniyle sol diz ekleminden ameliyat olacak yıldız oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

AEK maçında sakatlanmıştı
Abdülkadir, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan play-off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

1 gol 2 asistle oynamıştı
Genç oyuncu son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giymiş ve 1 gol 2 asistle oynamıştı.

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