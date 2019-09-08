Susamam rap şarkısının sözleri! Sanışer Susamam dedi klibi rekor kırdı

Susamam şarkısının sözleri şöyle: Günler koşuşturmakla geçip giderken / Neden var olduğunu unuttun / Neden olduğun sorunlarınsa farkında değilsin / Gülmek eğlenmek istiyorsun / Sorunlara çözüm bulmak gibi bir derdin yok / Hayat zaten çok zor / O yüzden müzik seni eğlendirsin / Gerçeklikten uzaklaştırsın istiyorsun / Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz / Bizimle gel / Başlayalım mı?