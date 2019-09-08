Susamam rap şarkısının sözleri! Sanışer Susamam dedi klibi rekor kırdı
Şanışer ve arkadaşlarının 'Susamam' rap şarkısı sözleriyle olay olurken klip Youtube'da trend topic listesine girdi.
Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, faşizm, trafik gibi belli konularla ilgili sözler içeren Susamam şarkısı Twitter'da ve Youtube kanalında Trend Topic oldu ve 1.5 milyona ulaşan izlenme aldı. Şarkı twitterda en çok paylaşılanlar arasına girerken sözleri dikkat çekici. Şarkıda, hashtag'ler halinde, şiddet, kadın cinayetleri, hayvan hakları ve eğitim gibi bir çok konuya değiniliyor.
Susamam şarkısının sözleri şöyle: Günler koşuşturmakla geçip giderken / Neden var olduğunu unuttun / Neden olduğun sorunlarınsa farkında değilsin / Gülmek eğlenmek istiyorsun / Sorunlara çözüm bulmak gibi bir derdin yok / Hayat zaten çok zor / O yüzden müzik seni eğlendirsin / Gerçeklikten uzaklaştırsın istiyorsun / Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz / Bizimle gel / Başlayalım mı?
[Verse 1: Fuat] (Doğa)
Cengiz Han zamanı akan nehirde / Elini yıkamanın bedeli ölümdü
Göç edip çürüdük / Çöp kusarak üç denize sıçan bi' hale büründük
Egzoz gazı soluyan / Sağı solu belli olmayan
Mangala gitti maganda! / Orman yanar
Tabiatın gözleri kan ağlar / Kibir yaptı tavan
Fabrika bacası basar / Atom reaktörü, çöpü hasar
"Electro smoke" ile her an atakta/ İnsan en büyük parazit
Gezegene bak lan!/ Hayvan kadar olamadı beşer
Ortama uyamadı revize eden / Faturasını gelecek nesil öder
Kıyamet şur'da "mal" gibi izle! /
[Verse 2: Ados] (Kuraklık)
Abi yapma! / Atma şu izmaritini denize
Geri alamazsın / Gün gelir o pisliğini attığın denize hasret kalırsın, bakamazsın!
Kurak Afrika görüntüleri uzak değil / Çocuğun büyüdüğü yer sulak değil
Çünkü yok ettik gölleri, nehirleri, ırmakları, HEPSİNİ!
Nasıl acımadık? / İnanamıyorum
Elimizde varken hiç değerini bilmedik / Plastikle dolmuş mideleri hayvanların buna hiç mi üzülmedin? / Nette paylaşmaksa yetmez
Bi' şeyler yapmalı
SUYU KİRLETMEYİN!
Su gibi aziz olsun ülkem
Onun can damarlarına
Bu zehri vermeyin!