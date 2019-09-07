İYİ Parti'den Diyarbakırlı annelere destek: Bu çığlığa sırtını dönenleri hafızamızda tutacağız

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada, Diyarbakırlı annelerin çocuklarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için yaptığı oturma eylemini, "terörün, karşısında duramayacağı en haysiyetli çığlık" olarak niteledi.

HDP'nin terörle bir mesafesizlik problemi bulunduğuna işaret eden Ağıralioğlu, şu anda Türkiye'de siyasal iklimi zehirleyen şeyin teröriste "terörist" diyememe sorunu olduğunu söyledi.

"O feryadı çok kıymetli buluyorum"

"PKK bir terör örgütüdür. Şiddet yoluyla hak aramaya kalkan herkes teröristtir." ifadesini kullanan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Pazarlıksız, hesapsız, sadece kalpten bir sestir. Bir annenin 'çocuklarımızı bırakın' feryadı, içinde hiçbir hesabın olmadığı feryattır. O feryadı çok kıymetli buluyorum. Muhataplarına, yüzlerine haykırırcasına bu hesapsız ses, o anlamda kıymetlidir.

Bu çığlığa bigane kalamayız

Bu sese, çığlığa bigane kalmadan, sorumluluklarımızı hatırlayarak, ciddiyetle mücadele etmek zorundayız. Bu çığlığı parti olarak destekliyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Salim Ensarioğlu, Berna Sukas ile bazı milletvekilleri gidecek. Gerekirse biz de gideceğiz. Bu sese bigane kalamayız, bu sese bigane kalanlara da bigane kalamayız. Sadece bu anaların çığlığına destek vermiyoruz, anaların çığlığına sırtını dönenleri de hafızamızda tutacağız."

Ağıralioğlu, devletin, annelerin feryadına konu olan ne kadar zafiyet alanı varsa hepsini kapatması gerektiğini söyledi. Hükümetin bir yıldır Mecliste terörle mücadele adına attığı her adımı desteklediklerini sözlerine ekledi.