HDP'den hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu açıklaması! Bakın ne dediler

Halkların Demokratik Partisi Canan Kaftancıoğlu, hakkında dün verilen hapis cezası kararı sonrası bir mesaj paylaştı. HDP mesajında kararı "Demokratik siyasete darbe" olarak görerek Kaftancıoğlu'nun yanında olduklarını belirtti.

2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkan Kaftancıoğlu'na, açılan davanın üçüncü duruşması dün İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Karar sonrası belli kesimlerden tepki gelirken HDP'den de bir açıklama geldi.

Yanındayız mesajı

"Canan Kaftancıoğlu’na verilen intikamcı ceza, demokratik siyasete darbedir" başlığıyla yayınlanan açıklamada, şu ifadeler başvuruldu;

"Demokratik siyasette ve ortak-güçlü toplumsal muhalefet ve mücadelede ısrarcı olan Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız."

"Dayanışma içerisinde olacağız"

Açıklamanın devamında ise şöyle devam edildi; "Bu cezalandırma kampanyasının karşısında ve Canan Kaftancıoğlu ile dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz. Bu intikamcı ceza, demokratik siyasete de bir darbedir."