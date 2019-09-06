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Kaftancıoğlu'na hapis cezası! Kemal Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi

9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul seçimlerinde başarılı olduğu için ceza veriliyor" diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "adaletsizlik Türkiye'nin itibar kaybıdır, düşünce özgürlüğü zenginliktir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Adalet yok bu ülkede. Hakim karar verirken vicdanına değil saraya bakıyor." dedi.

"Adalet arayışını sağlayacağım"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Hangi görüşten olursa olsun ben adalet arayışını sağlayacağım ve gerçekleştireceğim. Bu ülkede adaletsizlik hukuksuzluk olmamalı. Bu toprakların ruhuna aykırıdır. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde ülke zenginliği kaybeder. 

Adaletsizlik ülkenin itibarını zedeler. Benim üzüntüm adaletin bu ülkede yok olmasına.

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