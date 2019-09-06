İstanbul'a kayyum atanacak mı? Süleyman Soylu pazar günü açıklayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak etti.

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini değerlendiren Soylu, ''Başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayrimedenilikle suçlayan, en ufak meselede elindeki kötü tozları bizim üzerimize atmaya çalışanlara sormak lazım. Biz hepimiz öleceğiz ama tarih mücadeleyi kaydedecek. Bu işe duyarsızlık gösterenler var. Bu insanlara üzülerek bakıyorum, işe duyarsızlık gösterenlere üzülerek bakıyorum.

''Kamu zararı varsa biz buna bakarız''

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, israf gerekçesi ile Yenikapı'da sergilediği araçlara ilişkin, "Kamu zararı oluşmuşsa buna bakarız. Eğer hizmetteki araçları çekiyorsa, bu da başka bir ihmaldir" dedi.

''Türkiye'yi ayağa kaldırılanlar bugün sessiz''

Soylu, Diyarbakır'da eylem yapan ailelerle ilgili ise, "Başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıranlar bugün sessiz. Tarih bugün sesiz kalanları yargılayacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kayyım atanacak mı?

Kayyım iddialarına ilişkin soru üzerine Soylu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurallarla, ilkelerle, kanunlarla yönetilen bir ülke olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:



-"Türkiye Cumhuriyeti devleti, çadır devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti dün kurulmuş değildir. 2 bin 200 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Biz, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği çerçevesinde bunu yürüttük. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Farklı değerlendirmeler içerisinde olabiliriz ama bir muhtar, kendine verilen yetkiler çerçevesinde muhtardır. Bir belediye başkanı kendine verilen yetkiler çerçevesinde belediye başkanıdır. Bir kaymakam, kendine verilen yetkiler çerçevesinde kaymakamdır. Bir bakan da kurallar ve ilkeler çerçevesinde bakandır. Biz, kurallar ve ilkeler çerçevesinde bunları yapmakla yükümlüyüz."