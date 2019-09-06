Eskişehir'de zimmetten tutuklu eski icra müdürü: Eğer tahliye olursam zararı gidereceğim

ESKİŞEHİR 6'ncı İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla kardeşiyle birlikte tutuklu yargılanan eski müdür Sedat Dilber (44), "Az ceza almak isterim. Parayı ödeme hususunda tahliyemi istiyorum. Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğim" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski icra müdürü Sedat Dilber, kardeşi İmdat Dilber (42) ve tutuksuz yargılanan diğer kardeş Hasan Hüseyin Dilber (36) ile avukatlar katıldı. Hakkında 'zimmet' suçundan dava açılan Sedat Dilber, duruşmada tahliyesini talep ederken, “Yaptığım hatanın savunulacak bir tarafı yok. Yaptıklarımdan pişmanım. Doğal olarak az ceza almak isterim. Parayı ödeme hususunda tahliyemi istiyorum. Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğim” dedi. Sanık Sedat Dilber’in tutuklu kardeşi İmdat Dilber de tahliyesini isterken, mahkeme iki kardeşin de tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi:

Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber, yılbaşında yapılacak denetimlerden önce geçen Aralık ayında firar ederek ortadan kayboldu. Bir yakınını avukata gönderen Dilber, zimmetine para geçirdiğini ve miktarın tespit edilerek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Avukatın, savcılığa ihbarda bulunmasıyla başlatılan soruşturma sonunda Sedat Dilber ve kardeşleri Hasan Hüseyin ile İmdat Diber’in İstanbul’da kiraladıkları bir evde saklandığı tespit edildi.

İki kardeşiyle gözaltına alındı

‘Zimmet’ soruşturması kapsamında Eskişehir ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar’daki eve baskın yaptı. Sedat Dilber ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Sedat Dilber ile İmdat Dilber tutuklandı, Hasan Hüseyin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık Sedat Dilber hakkında Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘zimmet’ suçundan, kardeşleri hakkında da ‘suça yardım etmek’ suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.