AYM kararı sonrası ilk beraat

"Barış Akademisyenleri İnisiyatifi" metnine imza atan akademisyenler lehine verilen AYM kararından bugün 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülen akademisyen Özlem Şendeniz beraat etti.

Araştırma Görevlisi Özlem Şendeniz KHK ile Iğdır Üniversitesinden ihraç edilmişti.

Bianet'ten Tansu Pişkin'in haberine göre Şendeniz ve avukatı İlayda Önal’ın hazır bulunduğu duruşmada savcı, sanığın Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesinden cezalandırılmasını istediği mütalaasını değiştirdiğini belirterek yeni mütalaayı açıkladı.

Mütalaada 'Barış İçin Akademisyenler'in Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapmış oldukları bireysel başvurular sonucunda AYM'nin bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı doğrultusunda karar verdiğini söyledi ve sanığın beraatini istedi. Mahkeme, AYM kararı uyarınca Şendeniz'in beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri nedeniyle mesleklerinden ihraç edilen, haklarında disiplin cezaları verilen, “terör örgütü propagandası” suçundan dava açılarak hapse mahkûm edilen ve bazıları cezaevine konulan akademisyenlerin bireysel başvurusunu karara bağlamıştı. AYM, 1128 imzayla açıklanan bildirinin ardından gelişen yaptırım sürecine maruz kalan akademisyenlerin bir bölümünün yaptığı başvuruyu ele aldığı toplantıda 'hak ihlali' kararı vermişti. Oylamada 8'e 8 sonuç çıkması üzerine, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edildiği için, hükümde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın 'hak ihlali' kararı tayin edici olmuştu.