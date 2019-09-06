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Nihat Özdemir: İstanbul'a dönüş zamanı gelmişti

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul'da resmi maç yapacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu belirtti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın İstanbul'da Andorra'yla oynayacağı karşılaşma öncesi yayımlanan maç kitapçığına değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da milli maçın uzun bir aradan sonra oynanacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"A Milli Takım'ımızın yaklaşık beş yıl  aradan sonra İstanbul'da resmi bir maça  çıkmasının heyecanını hep birlikte  yaşıyoruz.  İstanbul'a dönüş zamanı gelmişti. Beşiktaş Park'ta  Andorra'yı ağırlayacağız. Milli coşkumuz,  ekim ayında Şükrü Saracoğlu, kasım  ayında da Türk Telekom Stadı'nda devam  edecek.  Ay-yıldız özlemi taşıyan İstanbullu  futbolseverlerimizin bu maçlarda milli takımımızın yanında olacağına  inancımız tam. Tribünlere gelecek tüm  taraftarlarımızı, sizden-bizden ayrımı  yapmaksızın milli takım ve bayrak  tutkusuyla ekibimize tüm güçleri ile  destek olmaya davet ediyorum.  Şimdi A Milli Takım'ın yanında olma,  destek verme zamanı."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara güvendiğini aktaran Özdemir, "Tecrübeli hocamız Şenol Güneş  yönetiminde, büyük işlere imza  atacaklarına inandığımız jenerasyonla  istikrarlı şekilde turnuvalar takımı  olmayı ve dünya sıralamasında ilk 10'a  girmeyi hedefliyoruz.  2020 yolculuğunda da rakip ayırt  etmeksizin mücadele ederek önce  Andorra, sonra Moldova ile  oynayacağımız maçlardan 6 puan alıp  gruptaki şansımızı daha da kuvvetli hale  getirmek istiyoruz.  Beşiktaş Park'ta ülkece ihtiyacımız olan  milli birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birisine daha imza  atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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