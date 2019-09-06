Tüm çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında tavan fiyat belli oldu

Ülkemizde milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren memur maaşlarındaki zam oranının belli olmasından sonra kıdem tazminatında da tavan netleşti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırmasının ardından 1 Ocak’tan sonra işten ayrılacak kişiler için kıdem tazminatı tavanı da netleşti.

Brüt ücreti 6 bin 400 liranın üzerinde olanlar ocak ayından sonra işten ayrıldıklarında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek.

Ocakta ayrılanlar daha fazla tazminat alacak

10 yıl çalıştığı iş yerinden kovulan bir çalışan, brüt ücreti 6 bin 500 liranın üzerindeyse yıl sonuna kadar 63 bin 800 lira tazminat alabilir. Aynı kişi kıdem tazminatı tavanından hesaplanan ücretle ocak ayında işte ayrıldığında 66 bin 350 lira tutarında tazminat alır.

Asgari ücretliler ile brüt ücreti 6 bin 400 liranın altında olanlar, kıdem tazminatı tavanındaki artıştan etkinlenmiyor. Bunların brüt ücreti ne kadar ise çalıştıkları yıl sayısı ile çarpılarak tazminatları hesaplanıyor.