Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! THK borçları yapılandırıldı

Türk Hava Kurumu yaptığı yazılı açıklamasında Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile borçları yapılandırma kararı aldıklarını ifade etti.

Türk Hava Kurumu açıklamasında toplam banka borcunun 1.4 milyar TL olduğu ifade edilerek Vergi ve SGK borçlarındaki yapılandırmanın da en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor denildi.

THK’nin açıklamasının tamamı şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ve Türk milletinin destekleriyle ülkesine büyük hizmetler veren Türk Hava Kurumu tekrar ayağa kalkıyor. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda THK'nın Onursal Başkanıdır.

'Cumhurbaşkanı harekete geçin direktifini verdi'

Cumhurbaşkanımız, son dönemdeki gelişmeler üzerine 94 yıllık geçmişe sahip kurumumuzun içine düşürüldüğü sıkıntıların çözümü için harekete geçilmesi direktifini vermiştir. Bu direktif sonrası, acil olması sebebiyle THK'nın finansal dengesini yeniden sağlamasına öncelik verdik.

'Vakıfbank ile mutabakata vardık'

Nitekim en büyük alacaklımız konumundaki Vakıfbank ile hızla mutabakata vardık ve borçlarımızın yeniden yapılandırılması için anlaşma imzaladık. Devletimizin desteğiyle vergi ve SGK borçlarımızın yeniden yapılandırılması için yaptığımız görüşmelerin de bir hafta içinde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Böylece; THK personelini derinden üzen hacizli gayrimenkuller başta olmak üzere mal varlığımız üzerindeki tüm hacizlerin kaldırılmasını, gelir getirici projelerimizi hayata geçirebilmeyi ve finansal dengemizi yeniden kurmayı amaçlıyoruz.