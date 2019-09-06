AÖL ders kaydı nasıl yapılır 2019 AÖL ders ekle/sil

AÖL kayıt yenileme ve ilk AÖL kaydı yaptırma işlemi devam ediyor. Eğitim hayatına açık liseden devam edecek öğrenciler 27 Eylül'e kadar AÖL kaydını yaptırabilecek. AÖL kaydını tamamlayan öğrenciler AÖL ders ekleme, AÖL ders seçme nasıl olur sorularının yanıtını arıyor.

Eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrenciler AÖL kayıtları ne zaman, AÖL ders seçimi ve ders ekleme/silme işlemi nasıl yapılır sorularının yanıtını arıyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı AÖL kayıtları geçtiğimiz günlerde başladı. Kayıt sürecini tüm hızıyla tamamlayan öğrencilerin gündemine şimdi de kayıt yenileme tarihleri geldi. Öte yandan, ilk kez AÖL'e kayıt yaptıracak olan adaylar da kayıt tarihlerine yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖL kayıtları ve ders seçimi hakkında bilgiler.

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL ders seçimleri, kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler tarafından öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak tamamlanacak. Ders seçme işlemleri en geç 4 Ekim tarihine kadar sürecek.

Ders seçme işlemi, sistemde yer alan "Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılacak.

Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılacak.

Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacak.

Kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemini yapacak olan öğrenciler, ders seçimlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden tamamlayacak.

AÖL KAYIT TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerimiz (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)