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Bakan Turhan törene katıldı İstanbul Metrosu'nda ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı HASDAL-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı HASDAL-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Cahit Turhan'ın açıklamalarından satır başları:

"Delme işlemi tamamlandı"

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı hattında delme işlemi tamamlandı. Türkiye'nin ilk hızlı metro sistemi olacak. Yaklaşık 30 km'lik kısımda tünellerin işlemi tamamlanmış oluyor. Yaklaşık 7 ay içinde D100 kara yoluna kadar kısımda Kağıthane ve Gayrettepe istasyonuna da ulaşmış olacak.

"Dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak''

Projenin en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşması için ilk defa 10 adet metro kazı makinesi aynı anda kullanılıyor. Dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak. Kazı hızında dünya rekoru da kırılmış oluyor.

"Kağıthane kısmını gelecek yıl hizmete alacağız'' 

Kağıthane kısmını gelecek yıl hizmete alacağız. Gayrettepe istasyonunda Taksim ve metrobüse ve yakın gelecekte inşa edeceğimiz projelere bağlanacaktır. Kağıthane istasyonunda Kabataş metro hattına entegre olacak. Havalimanı istasyonunda yüksek hızlı trene ve Halkalı'da ise Marmaray ve Halkalı metrosuna bağlanacak.

"İstanbul Havalimanı tüm şehre bu metro ile bağlanacak"

Olimpiyatköy istasyonunda Başakşehir metrosuna, Kayaşehir'de Kayaşehir metrosuna entegre olacak. İstanbul'un dört bir yanı İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Havalimanı ise tüm şehre bu metro ile bağlanacak.

''Bu dev havalimanına 1 tane istasyon yetmiyor"

Havalimanı 3 istasyonundayız. 200 metre uzunlukta 27 metre genişlikteki burada, normal bina olarak düşününce 8 kat aşağı indik. Bu istasyon havalimanındaki 3 istasyondan biri olacak. Bu dev havalimanına 1 tane istasyon yetmiyor. İç ve dış hatlara 1 hizmet verecek, 2 ise havalimanının 120 milyon yolcuya ulaştığında inşa edilecek istasyon yani o terminal yapısı için gereken metro istasyonunu şimdiden yapıyoruz. İstanbul Havalimanı bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı."

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