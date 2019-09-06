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İstanbul Valiliği'nden yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemi

Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında okul ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İstanbul Valiliğince, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıkları arasında "Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Projesi" kapsamında, İstanbul'daki eğitim kurumlarının koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı.

Bu çerçevede, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında kentteki 6 bin 790 eğitim ve öğretim kurumunda, mevcut güvenlik kameralarının kontrolü, yeterli sayıya çıkarılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi

Güvenlik tedbirleri kapsamında öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulunun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak. 269 okulda okul kolluk görevlisi ile bin 117 okulda da özel güvenlik görevlisi hizmet verecek. Ayrıca bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi.

Jandarma bölgesindeki okulların güvenliği 

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan 143 okuldan güvenlik kamerası eksiği olanların ihtiyaçları da giderildi.Bu okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak 89 jandarma personeli, okul giriş-çıkışlarındaki güvenliği sağlamak için de 59 devriye personeli görevlendirildi. Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelik denetimler emniyet ve jandarma trafik personeli tarafından titizlikle sürdürülecek. İlgili mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarda gerekli yasal işlem uygulanacak.

Mobil okul timleri 

Ayrıca, 250 polisten oluşan 65 "Mobil Okul Timi", okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek. Bu çerçevede sürekli görünür, kararlı ve etkin bir şekilde uygulanan denetim faaliyetleri kesintisiz sürdürülecek. Eğitim-öğretim yılı boyunca, il genelinde Mobil Okul Timlerince yapılacak kontroller dışında, okulların çevresindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalara emniyet ve jandarma asayiş timlerince devam edilecek.

Güvenlik görevlileri etkin bir iş birliği ve dayanışma içinde olacak

Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışının önlenmesi, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekilde sürdürülecek. Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için veliler, okul aile birlikleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, basın, okul yöneticileri ve güvenlik görevlileri etkin bir iş birliği ve dayanışma içinde olacak.

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