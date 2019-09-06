Yenikapı'ya dizilen İBB araçları! Ahmet Hakan: Suçluyuz yanlış yaptık Kır kalemi kes cezamı

Fazla olduğu gerekçesiyle Yenikapı'da sergilenen İBB makam araçları tartışması son hızla devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yan yana dizilen Clio araçlarla ilgili kaleme aldığı yazısında, "Hesabı verilmeli. İsrafın Clio’su, Mercedes’i olmaz. İsraf israftır!" diyerek tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, "Herkes konuşmaya başladı ama konunun asıl muhatapları, yani İmamoğlu’ndan önce belediyeyi yönetenlerden ses seda yok." ifadeleriyle eleştirilerini devam ettirdi.

"Clio falan hiç fark etmez, tek tek hesabı verilmeli" başlıklı yazısında Hakan, "Bu araçlarla ilgili tasarrufları yapan belediyenin eski yöneticileri derhal çıkıp konuşmalıdır." diye konuştu.

Ahmet Hakan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kır kalemi, kes cezamı"

Ya çıkıp... “Evet, biz israf ettik! Bu araçlar ihtiyaç fazlasıdır. Çok özür dileriz. Suçluyuz, yanlış yaptık. Kır kalemi, kes cezamı” falan demelidirler.

"Açıklama yaparak kendilerini temize çıkarmalıdırlar"

Ya da çıkıp...“Yalan, iftira... İşte bu araçlarla ilgili tek tek hesabımız” başlıklı ikna edici bir açıklama yaparak kendilerini temize çıkarmalıdırlar.

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