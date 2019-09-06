Yenikapı İBB araçları sergisi! Kaç makam arabası toplandı işte görüntüler

Kamyonet ve Clio'dan makam aracı olur mu?

Yenikapı'da sergilenen makam araçlarıyla ilgili sosyal medyada 'lüks' tartışmaları başladı. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, görüntüleri paylaşıp bunun bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Muş, "Bırakın bu yalanı dolanı! Siyasetin bir ahlakı olur. İBB’nin hizmet araçlarını bir alana çekip “makam saltanatı” diye algı operasyonu yapıyorsunuz! Siz milleti kör mü zannediyorsunuz? Kamyonetler, Clio araçlar nasıl makam aracıymış? İş yapamayınca algı operasyonu yapıyorlar!" diye yazdı.