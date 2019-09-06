Yenikapı İBB araçları sergisi! Kaç makam arabası toplandı işte görüntüler
YENİKAPI'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ihtiyaç fazlası makam arabaları toplandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce açıklayacağı vaadinde bulunduğu araçları toplatmaya başladı. Önceki gün gece yarısı Yenikapı Meydanı'na dizilen araçların görüntüleri sosyal medyayı salladı. İBB'deki ihtiyaç fazlası makam araçlarının Clio marka olması da 'lüks' tartışması çıkardı.
Yenikapı'ya Mercedes geldi
Lüks makam araçları nerede eleştirileri sonrasında Yenikapı'daki sergiye Lüks bir kiralık Mercedes araçta giriş yaptı. İhtiyaç fazlası denilen araçların pazar gününe kadar gelmeye devam edeceği bildiriliyor. Şu ana kadar Yenikapı'da toplanan araç sayısının 450'yi aştığı öğrenildi.
Kamyonet ve Clio'dan makam aracı olur mu?
Yenikapı'da sergilenen makam araçlarıyla ilgili sosyal medyada 'lüks' tartışmaları başladı. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, görüntüleri paylaşıp bunun bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Muş, "Bırakın bu yalanı dolanı! Siyasetin bir ahlakı olur. İBB’nin hizmet araçlarını bir alana çekip “makam saltanatı” diye algı operasyonu yapıyorsunuz! Siz milleti kör mü zannediyorsunuz? Kamyonetler, Clio araçlar nasıl makam aracıymış? İş yapamayınca algı operasyonu yapıyorlar!" diye yazdı.
Hani lüks araçlar?
İktidara yakın gazetecilerden Ersoy Dede ise görüntüler için şu yorumu yaptı:
-Bu sabah itibarıyle Renault Clio’nun lüks ve şatafatlı araç olduğunu öğrendik. İnsan her geçen gün yeni şeyler öğreniyor. Bakalım yarın hangi yeni bilgiye uyanacağız.