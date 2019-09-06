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Yenikapı'daki araçlar ortalığı salladı! İBB sözcüsünden araç alım ihalesine dair açıklama

İBB'de ihtiyaç fazlası araçların olduğu gerekçesiyle Yenikapı'ya binlerce araç getirildi tartışmalar alevlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin 4 Ağustos'ta araç alım ihalesi yaptığı iddialarına yanıt verdi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin 4 Ağustos 2019 tarihinde araç ihalesi yaptığı iddialarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ongun açıklamasında "Bazı medya kuruluşlarına yapılan açıklamalarda dile getirilen 4 Ağustos 2019 tarihli araç ihalesi, İBB yönetimimiz tarafından tespit edildiği an iptal edilmiş olup, herhangi bir alım yapılmamıştır. Doğal olarak iddiaya konu tüm beyanlar geçersizdir." ifadelerini kullandı.

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