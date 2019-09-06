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Beyoğlu'nda börekçide kurşun yağdı

Bir börekçide, silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İstanbul Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerindeki bir börekçide, silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce börekçide, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Yakalama çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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