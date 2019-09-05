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İmamoğlu'nun Yenikapı'ya çektirdiği Mercedes CHP'li üyeye ait çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yenikapı’ya çektirdiği makam araçlarından biri İmamoğlu’nun vekili, İBB Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi olan Hüseyin Aksu’ya ait çıktı.

23 Haziran seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez çıktığı tatilleriyle gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğunu CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya bıraktı. Adı sık sık gündeme gelen Aksu, yalnızca belediye başkanlarına sağlanan imkanlara sahip olmasıyla tepkilerin odağı oldu.

Aksu'ya meclis üyesiyken İBB tarihinde ilk defa başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. 2010 model Mercedes S serisi 34ER5875 plakalı makam aracı da Hüseyin Aksu'nun hizmetine sunuldu.

Aksu'nun makam aracı, bir cenaze törenine katıldığı sırada objektiflere yansıdı.

O araç, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yenikapı meydanına çektirdiği hizmet araçlarının arasında objektiflere yakalandı.

Akşam Gazetesi 3 Ağustos'ta yayımladığı Ercan Öztürk'e ait haberde, İmamoğlu'nun Hüseyin Aksu’ya özel oda, sekretarya ve makam aracı tahsis ettiğini duyurmuştu. Haberde ayrıca söz konusu Mercedes'in fotoğrafı da yer almıştı.

İşte yaklaşık 1 ay önce Hüseyin Aksu'ya tanınan ayrıcalıklarla ilgili çıkan o haber:

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