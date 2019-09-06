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Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na: Özür dilerim! Başkanlık sizin hakkınızmış

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB’nin ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı’da sergilemesiyle ilgili "Özür dilerim Ekrem Bey. Politika sizin işinizmiş. Başkanlık sizin hakkınızmış diyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, "Özür dilerim Ekrem Bey, AK Parti bunları hakediyormuş" başlığıyla yayınlanan yazısında AK Partili isimlerin Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'algı oluşturduğunu' belirten Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Yenikapı’da dizdirip, algı oluşturuyor"

Şimdi Yenikapı’ya belediyenin hizmet araçlarını diziyor.. Mesai gününde, çalışması gereken araçları, Yenikapı’da dizdirip, algı oluşturuyor, 'Bakın makam araçları, kaç tane imiş?' diye..

"Bir tane bürokrat çıkıp açıklama yapmıyor"

Bir tane Büyükşehir’in AK Parti dönemindeki bürokratı çıkıp da, açıklama yapmıyor: 'Yenikapı’ya getirdiğiniz araçların şu kadarı, evde bakım için tahsisli araçlardır.. O araçlarla, hasta olan insanlarımıza evde bakım yapılıyordu. Bugün itibari ile şu kadar hastaya gidilmesi planlanmıştı. Bunlara gidilemedi. İşte araçların plakaları. İşte o araçlarla bakımı yapılacak hastalarımızın listesi.

"Başkanlık sizin hakkınızmış.."

Onun için, 'Özür dilerim Ekrem Bey. Politika sizin işinizmiş.

AK Partililer yolsuzluk yapmazlar ama.. Kendilerini savunmasını da beceremediklerine göre.. Başkanlık sizin hakkınızmış..' diyorum”

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