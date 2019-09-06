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Andone'nin golü Romanya'ya yetmedi

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Brighton'dan kiraladığı Rumen santrfor Florin Andone, İspanya'ya 2-1 yenildikleri F Grubu maçının 56. dakikasına oyuna girdi ve 3 dakika sonra gol attı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşma oynandı. Konuk olduğu Ermenistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya, J Grubu'nda 5'te 5 yaptı.

6 Eylül 2006'da Fransa'ya 3-1 kaybettiği maçtan bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mağlubiyet yüzü görmeyen İtalya, yenilmezlik serisini 35 karşılaşmaya (29 galibiyet, 6 berberlik) çıkardı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Brighton'dan kiraladığı Rumen santrfor Florin Andone, İspanya'ya 2-1 yenildikleri F Grubu maçının 56. dakikasına oyuna girdi ve 3 dakika sonra gol attı.

Elemelerin 5. haftası C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle: -

D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1
Cebelitarık-Danimarka: 0-6 -

F Grubu

Romanya-İspanya: 1-2
Norveç-Malta: 2-0 Faroe Adaları-
İsveç: 0-4 -

G Grubu

İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1 -

J Grubu

Ermenistan-İtalya: 1-3
Finlandiya-Yunanistan: 1-0
Bosna Hersek-Lihtenştayn: 5-0

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