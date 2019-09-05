Hastanede taciz iddiası Elbistan'ı karıştırdı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devlet hastanesinde yaşandığı ileri sürülen taciz iddiasıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan'da devlet hastanesinde bir anestezi teknikerinin baygın halindeki hastaya cinsel taciz iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Elbistan devlet hastanesindeki taciz iddiasıyla çalkalanıyor. Sosyal medyada da tartışılan iddiaları Meclis gündemine taşıyan Ali Öztunç, Sağlık Bakanlığı'nın cevaplaması için soru önergesi verdi.

İşte Öztunç'un Meclis gündemine taşıdığı iğrenç iddiaya ilişkin tweetler;

"TBMM'ye bugün soru önergesi verdim. Acıklamalar da yaptım.

İddia 1- Elbistan Devlet Hastanesinde bir anestezi teknikeri, ameliyattan çıkan bir hastaya, hasta baygınken cinsel tacizde bulundu mu? Başhekim soruşturma açarak teknikeri görevden uzaklaştırdı mı? Sağlık bakanına sordum yanıt bekliyorum.

İddia 3- Bu skandallar üzerine soruşturma başlatan Başhekim istifa etti mi? Ettiyse acıklaması ne oldu?

İddia 2- Aynı hastahanede bir görevli gece saatlerinde acil serviste p.no film izledi mi? İzlerken dağıtım kesilmediği için yayın , film tüm hastanedeki ekranlarda görüldü mü? Soruşturma açıldı mı?"