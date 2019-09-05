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Manisa'da genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'nın Soma ilçesinde 4 yıldır resmi nikahlı eşinden ayrı olarak dini nikahlı başka bir adamla yaşayan 26 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayda genç kadının birlikte yaşadığı adam da boğazından bıçaklanarak yaralandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinin Avdan Mahallesi'nde 26 yaşında genç bir kadın cinayete kurban gitti.

Alınan bilgilere göre, Anafartalar Caddesi'nde bir apartmanın 3. katında henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Türkan Kulu (26) isimli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadınla birlikte dini nikahlı olarak yaşadığı belirtilen Zakir B. (37) ise boğaz bölgesinden yaralandı.

Yaralı şahıs hastanede tedaviye alınırken, öldürülen Türkan Kulu'nun cansız bedeni ise incelemelerin ardından Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türkan Kulu'nun 4 yıldır resmi nikahlı eşi M.K. ile ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde oldukları öğrenilirken, çiftin iki kız çocuğunun da olay sırasında aynı evde yan odada oldukları öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Türkan Kulu'nun ayrı yaşadığı eşi M.K.'nın şüpheli olarak yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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