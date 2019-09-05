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Ankara'da kritik Suriye görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Suriye'deki güncel durum ve siyasi süreç ele alınmıştır.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakanlığın paylaşımında "Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etmiştir. Görüşmede, Suriye'deki güncel durum ve siyasi süreç ele alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Bakanlık, görüşmeyle ilgili bir fotoğraf da paylaşımında bulundu.

KAYNAK: HABER7

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