İBB'nin Yenikapı'da sergilenen araçları! Tartışmaya Fatih Portakal'da katıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç fazlası denilerek çalışanlara tahsis edilen araçları Yenikapı'da sergilemesi tartışma çıkardı. Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Fatih Portakal, "Araçların binicilerini de öğrenmek isterim. Sadece sergilenmesi anlam ifade etmiyor." dedi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken Fatih Portakal'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"Sadece sergilenmesi anlam ifade etmiyor"

Paylaşımında bu araçların sergilenmesinin yeterli olmadığını ifade eden Portakal, "İhtiyaç dışı ise tahsis edilen bu araçların binicilerini de öğrenmek isterim. Sadece sergilenmesi anlam ifade etmiyor. O yüzsüzleri yurttaş olarak öğrenmek isterim. Milletin parasını savuranlardan kime uzanırsa uzansın millet adına hesap da sorulmalı" ifadelerini kullandı.

"Haksız mıyım?"

Portakal, ikinici attığı tweette ise şunları yazdı: Yenikapı’da sergilenen araçlar için sorulması gereken sorulardan biri de şu olmalı:

Araçlar kaç paraya, hangi koşullarda kiralandı? Değil mi?

Bir de araçlara benzin kotası konulmalı. Haksız mıyım? Harcanan para milletin parası.

Portakal'ın paylaşımları şöyle:

İhtiyaç dışı ise, tahsis edilen bu araçların binicilerini de öğrenmek isterim. Sadece sergilenmesi anlam ifade etmiyor. O yüzsüzleri yurttaş olarak öğrenmek isterim. Milletin parasını savuranlarandan kime uzanirsa uzansin millet adina hesap da sorulmalı. #yenikapı pic.twitter.com/KB869Y2PUI — fatih portakal (@fatihportakal) September 5, 2019