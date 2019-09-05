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E okul uygulaması telefona nasıl yüklenir MEB VBS girişi

2019-2020 eğitim yılı başladı. MEB tarafından yapılan uygulama e-okul sayesinde veliler çocuklarının okul sınav sonuçlarını, davranış durum bilgilerini ve devamsızlıklık bilgilerini okula gitmeden anında öğrenebiliyor. Peki e okul nasıl açılır, telefona nasıl yüklenir?

Okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı. Peki veliler okula gitmeden çocuklarının sınav sonuçlarını nasın öğrenebilecek? Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması e-okul ile artık okular gitmeden anında öğrencilerin sınav sonuçlarını öğrenmek mümkün. E okul ile sadece sınav sonuçları değil, öğrencinin devamsızlık durumu, davranış durumu ile bilgilere de anında ulaşmak mümkün. Peki e okul nasıl telefonu yüklenir, nasıl e okula kayıt yaptırılır?

Öncelikle e okul sistemini telefonumuza indirmek için telefonunuz akıllı telefon olması gerekiyor. Akıllı telefonlarda bulunan 'play store' uygulamasına e okul yazarak çıkan uygulamayı telefonunuza indirmeli ve yüklemelisiniz.

E okul VBS sisteminin telefonunuza indirdikten sonra sizden velisi olduğunuz öğrenci hakkında bazı kimlik bilgileri istenir. Öğrencinin okul numarası, TC'si, nüfusa kayıtlı olduğu yer hakkında bir takım bilgiler gerekli boşluklara yazılır. Tüm bilgiler doğru ve eksiksiz yazıldığında öğrencinin profili karşınıza çıkar. Her öğrenci için farklı sayfa açabilirsiniz. E okul VBS sistemi sayesinde sınav sonuçlarını açıklanır açıklanmaz sistemde görebilirsiniz. 

E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR: Okul tercihleri, sınav notları ve işlemleri, itiraz seçeneklerinin yapılabildiği e-Okul uygulaması, sürekli yenilenen özellikleri ile eğitim-öğretim sisteminin yapı taşlarını oluşturan öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından da çokça sevilir oldu. Bu yararlı platformda şeffaf bir şekilde hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler oldukça pratik bir şekilde istedikleri bilgileri bulabilir hale geldiler.

E OKUL'DA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR: e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

Veli Bilgilendirme sisteminde ayrıca veliler; sınav ve proje bilgileri, ders programı, devamsızlık, nakil işlemleri, yerleştirme ve sınav bilgileri, okul duyuruları ve çocuğunun okuduğu kitaplar gibi pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilirler.

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