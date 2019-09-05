Davutoğlu ekibini topladı! Masada toplu istifa vardı İşte toplantıda alınan kararlar

AK Parti'den kesin ihracı istenmesi sonrası eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibini İstanbul'da topladı. Dörtlü takrir yayınlayacakları konuşulan isimler toplantıda, "Parti içinde mücadeleye devam edilmesi ve tebligatın beklenmesi" kararı verdi.

Dört buçuk saat süren toplantıya sadece genel merkezin ya da il disiplin kurullarının ihracını istediği isimler değil, yurt genelinden Davutoğlu'yla birlikte hareket eden siyasetçiler de katıldı.

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Başçı, Selçuk Özdağ ile birlikte MYK'nın ihracını istediği Ayhan Sefer Üstün, toplantıda ihraç talebiyle ilgili hukuki bir çerçeve çizdi. Üstün, bir süre AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesiydi.

Toplantıya, haklarında il disiplin kurulları tarafından ihraç işlemi yapılacak eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da katıldı. AK Parti'den, ihracı istenen isimlere gönderilen resmi bir tebligat henüz yok.

Toplantıda 30'dan fazla siyasetçi vardı

Dün yapılan istişare toplantısında partinin, eski genel başkanını, milletvekillerini ve il başkanlarını hangi gerekçeyle ihraç etmek istediğinin anlaşılmasının beklenmesine karar verildi. Toplantıda 30'dan fazla siyasetçi vardı.

'Toplu istifa edelim' önerisi

Toplantıya katılan herkes ihraca kesin gözüyle bakıyor. Ekibin bir kısmı ihraç edilmeyi beklemeden toplu bir şekilde istifa edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İstifa değerlendirmelerinin ardından "parti içinde mücadeleye devam edilmesine ve tebligatın beklenmesine" karar verildi.

"Bundan sonraki tutum ne olacak"

Davutoğlu ve ekibi tebligatın 1 hafta içinde kendilerine ulaşmasını bekliyor. 1 haftalık da soruşturma ve savunma süresi bulunuyor. Disiplin Kurulu'ndan çıkması beklenen ihraç kararı için 2 haftalık bir vakit var. Bu iki haftada Türkiye genelindeki değerlendirme toplantıları da devam edecek.

Eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, "Toplantıda bundan sonraki tutumun ne olacağı değerlendirildi" dedi.

"İhraç düşünülmüyordu"

"AK Parti'nin hangi ilke ve hedeflerle kurulduğu şimdi de hangi noktaya geldiği ortada" ifadelerini kullanan Üstün, "AK Parti yönetiminin de her ne kadar konuşulanlardan rahatsız olsa da ihraç süreci başlatacağı düşünülmüyordu. Eleştirilerimizin ne kadar haklı olduğu son süreçle birlikte ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"Hiçbir haklı gerekçeleri yok"

Üstün şunları söyledi: İsraf, yolsuzluk ve yasaklar olmasın diye mi ihraç edilmek isteniyoruz? Hiçbir haklı gerekçeleri yok. AK Parti, kuruluşunda lider oligarşisini reddettiğini deklare etmişti. Sayın Erdoğan AK Parti'nin kuruluş toplantısında bunu söylediğinde ben de o salondaydım.

Şimdi bizi 'Ortak akla geri dönelim' dediğimiz için mi ihraç ediyorlar?

"İhraç talebi neden 4 kişiyle sınırlı?"

Davutoğlu'nun ofisinde masaya yatırılan bir konu da genel merkezin ihraç talebinin neden 4 kişiyle sınırlı olduğuydu. Davutoğlu ekibi, yapılan eleştirilerin çok sayıda AK Partili tarafından aynı tonlarla yapıldığını düşünüyor. Onlara göre ihraç talebinin sınırlı sayıda kişiyi içermesi, itiraz eden AK Partili sayısını kısıtlı göstermek üzerine kurgulanan bir siyaset.