Ankara'da sayaç paraları iade edilecek mi? Mansur Yavaş'tan önemli açıklama

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentgaz şirketinin aldığı 500 dolar sayaç parasına ilişkin açıklama yaptı. Şirket aldığı paralara karşılık sayaçları istediği zaman söküp götürebiliyor.

Ankara'da doğalgaz sayaçları için abonelerden 500 dolar alınmıştı. Mansur Yavaş bugün Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri (TÜDEF) Ergün Kılıç, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar ve STK temsilcileri ile buluştu.

Ankara'daki dağıtımı yapan Başkentgaz AŞ'nin 2013 yılında özelleştirildiğini belirten Mansur Yavaş, belediyenin şirkette hiç hissesi kalmadığı gibi temsil hakkının da yok edildiğini açıkladı.

300 dolar iade edilecek mi?

Doğalgaz abonelerinin en çok şikayet ettikleri konuların başında sayaç bedeli olarak alınan 300 doların iadesi geliyordu. Bu konuya da değinen Mansur Yavaş, kötü haberi verdi. Yavaş, Ankaralılardan bağlantı ve doğalgaz sayacı bedeli olarak tahsil edilen 300 doların güvence bedeli olarak belirtilmediği için geri iadesinin mümkün olmadığını söyledi.

Abone ve sayaç bedeli 700 lira

Aboneler tarafından geçmişte alınan 300 doların 150 dolarlık kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sayaç bedeli olarak tahsil edildiğini belirten Yavaş, 2019 yılı itibarıyla abonelerden sayaç ücreti ve doğalgaz bağlantı ücreti olarak 700 TL tahsil edildiğini, buna karşın önceden 150 dolar ödemiş olan abonelerin bile uygulamada sayaçlarının sahibi olmadığını söyledi.

Şirket sayaçları alıp gidebilir

Ankara'daki doğalgaz aboneleri açısından en sıkıntılı durum ise sayaçların abonelere ait görünmemesi. Doğalgaz dağıtım şirketi isterse bu sayaçları alıp gidebilir. Bu noktaya dikkat çeken Yavaş, “Şirketin aslında abonenin sahibi olduğu sayacı alıp götürebildiği görülmektedir. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu amaçla öncelikle mevzuattaki çelişkili hükümlerin giderilmesi için EPDK’ya başvuruda bulunacağız, olumsuz cevap alınması halinde idari yargıda iptal davası açacağız” dedi.

Abone faturalı olmaya zorlanıyor

Başkentgaz’ın 950 bin ön ödemeli doğalgaz abonesini mevzuata ve hukuka da aykırı bir şekilde faturalı sayaca geçmeye zorlandığını ifade eden Yavaş, daha ağır hükümler içeren yeni sözleşme imzalattırılarak, abonelerden ortalama 510 TL de güvence bedeli alındığını söyledi.

Şirket sayaçları rant aracı yaptı

Basın toplantısında söz alan, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ise şu bilgileri verdi:

- “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun çıkardığı mevzuatlara dayanarak Doğalgaz dağıtım şirketi tarafından sayaçlar bir rant aracı olarak kullanılmaktadır. Tüketicinin seçme hakkına aykırı olarak yeni abone olmak isteyen tüketicilere mekanik sayaç dayatılmaktadır yüksek güvence bedeli karşılığında. Bağlantı bedeli, güvence bedeli ve doğalgaz hizmet bedeli son derece yüksek şekilde artırılıyor. "